Tweetal aangehouden na beroving

De bezorger werd door de twee daders bestolen en gingen er daarna hardlopend vandoor. Direct is de politie in actie gekomen en een onderzoek gestart. Later in de nacht wist de politie twee mannen aan te houden. Het gaat om een 25-jarige en een 27-jarige man uit Beverwijk.

Beide verdachten zijn aangehouden en voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau. De politie komt graag in contact met getuigen. Mensen die iets gezien hebben rond de Ruyn Acker in Heemskerk worden verzocht contact op te nemen met 0900-8844.

20190448819