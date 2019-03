Politie zoekt getuigen van overval op Kruidvat Rotterdam

Rond 16.51 uur kwam een onbekende man de winkel aan het Marinus Bolkplein binnen en eiste onder bedreiging van een wapen geld. Hij kreeg echter, ondanks herhaaldelijke dreigingen niets en ging er zonder buit in onbekende richting vandoor. Tijdens de overval was de winkel open en waren er meerdere klanten aanwezig, maar er raakte gelukkig niemand gewond.



SIgnalement

De dader was een kleine, lichtgetinte man met een baardje, die een langere donkere jas droeg. Hij droeg een zwarte sjaal en een vermoedelijk blauw petje.



Bel de politie

Heeft u de overval zien gebeuren of de dader er voor of erna nog gezien? Of heeft u andere informatie die de politie helpt in het onderzoek naar de dader? Bel dan de politie op 0900-8844 en geef uw informatie door. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen. Wie liever anoniem blijft, belt met 0800-7000.