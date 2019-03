Politie zoekt getuigen van steekincident Rotterdam

Rond 21.20 uur zaten drie mannen in een geparkeerde auto op de Witte de Withstraat toen een vierde man naar hen kwam toe lopen en direct met een van de inzittenden ruzie begon te maken. De mannen stapten uit en één van hen, een 43-jarige Rotterdammer, werd op de Wiite de Withstraat ter hoogte van de Kromme Elleboog een paar keer in zijn hoofd gestoken. Een andere inzittende, 38-jarige man uit Rotterdam, liep een wond in zijn hand op. Beide slachtoffers waren aanspreekbaar en zijn in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld. De derde inzittende van de auto bleef ongedeerd. De verdachte wist te ontsnappen door hard weg te rennen.



Was u getuige? Bel de politie

De dader was een man van ongeveer 1.80 m lang met een getinte huidskleur en een blauwe jas. De politie doet onderzoek naar de toedracht en zoekt getuigen van de steekpartij. Zag u het steekincident gebeuren en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan 0900-8844, vraag naar de recherche van district Rotterdam-Stad en deel uw informatie. Of vul onderstaand tipformulier in. Blijft u liever anoniem: bel dan met 0800-7000.