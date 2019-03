Arrestatie voor huiselijk geweld

De politie kreeg rond middernacht een melding dat in de wijk Stokhasselt een vrouw was mishandeld door haar vriend. Hij zou haar tijdens een ruzie met gebalde vuist in het gezicht hebben geslagen. Daarna kwam ze ten val waarna ze meerdere malen tegen haar hoofd was getrapt. Ze had een verdikking en een snee onder haar oog. De vriend was bij aankomst van de politie inmiddels in zijn auto vertrokken. Hij werd op de Heikantlaan gelokaliseerd en daar aangehouden.