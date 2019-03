Twee arrestaties na beroving

Het 23-jarige slachtoffer heeft aangifte gedaan. Hij vertelde dat hij met een kennis uit geweest was in Breda. Na het stappen liepen zij terug naar de auto die geparkeerd stond op de Middellaan. Hij zag dat vanuit tegengestelde richting twee mannen kwamen aangelopen. Hij zag dat bij allebei een vuurwapen in hun broeksband zat. Hij kreeg meerdere klappen en vuistslagen tegen zijn hoofd en moest zijn geld, bankpasje, schoenen en telefoon afgeven. Door al die klappen viel hij op de grond. Ook de jongeman die in zijn gezelschap was, werd door het tweetal beroofd.