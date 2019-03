Verkeersovertreder bezig met drugstransport

Een politieman reed vrijdag 8 maart 2019 omstreeks 14.00 uur in zijn surveillanceauto over de A-59, vanuit Made in de richting van knooppunt Hooipolder. Hij zag een slingerende auto voor hem die zeer kort achter een vrachtauto reed. Hij ging naast deze auto rijden en zag dat de bestuurder een mobiele telefoon in zijn rechterhand had en voorover bukte om hier kennelijk naar te kijken. De diender besloot deze automobilist aan de kant te zetten en een bekeuring te geven. Hij gaf daarom met zijn transparant een volgteken. Daaraan voldeed de automobilist. Ze reden beiden de parkeerplaats de Hespelaar bij het tankstation op.