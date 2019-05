Minder aangiften van helpdeskfraude

Sinds november vorig jaar is het aantal geregistreerde gevallen van helpdeskfraude gedaald. Van 113 naar 97 aangiftes per maand.



Helpdeskfraude komt helaas nog veel voor. De criminelen – meestal Engelssprekend - bellen willekeurige vaste telefoonnummers of benaderen slachtoffers bijvoorbeeld via een pop-up in het computerscherm. Ze doen zich voor als medewerkers van Microsoft of een ander softwarebedrijf. Er zijn zogenaamd problemen met de computer, die zij kunnen verhelpen. Om te kunnen helpen, moet de gedupeerde software installeren op de computer, zodat de ‘helpdeskmedewerker’ mee kan kijken. Betaling gebeurt bijvoorbeeld met tegoedbonnen of internetbankieren. Slachtoffers gaan voor honderden tot duizenden euro’s het schip in.