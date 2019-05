Politie op Europa’s grootste tech-beurs

Naast deze workshops en demonstraties van innovaties en nieuwe technologieën kunnen bezoekers ook een kijkje nemen op een virtuele plaats delict. Daarbij gaan de aanwezige politiemedewerkers – onder wie korpschef Erik Akerboom – in gesprek met bezoekers over hún visie op de politie van de toekomst en de bijdrage die zij daaraan zouden kunnen leveren. De politie wil namelijk leren van anderen, zodat zij zichzelf kan blijven ontwikkelen en verbeteren. ‘Wij willen hier gewoon zijn’, zegt Erik Akerboom die vorig jaar ook aanwezig was. ‘Op The Next Web laten wij de nieuwste technieken zien die ons helpen bij ons werk. En omgekeerd, zijn we ook heel benieuwd waar andere organisaties mee bezig zijn en of we daarmee kunnen samen werken of van leren.