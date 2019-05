Kinderruzie leidt tot incident

Twee mensen hebben zich voor onderzoek gemeld bij de huisartsenpost. Het is nog onduidelijk hoe het conflict is ontstaan en waarom het uit de hand is gelopen.

Politie zoekt getuigen

De politie is gestart met onderzoek in de buurt en roept mensen die het incident gezien hebben, of meer weten over de achtergrond, op zich te melden. Dat kan via het meldformulier, de wijkagent, het politienummer 0900-8844, of via het meldpunt www.meldmisdaadanoniem.nl (telefoon 0800-7000).

Met het oog op het lopende onderzoek en waarheidsvinding kunnen op dit moment geen nadere mededelingen gedaan worden.