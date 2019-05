Politie zoekt getuigen mogelijk schietincident Koningsnacht

Een dag later, op zondag 28 april, vond een schietincident plaats op het Gijzenveltplantsoen. De politie onderzoekt een eventueel verband tussen het incident van Koningsnacht en het schietincident op 28 april.

Daarom is de politie in deze zaak op zoek naar meer getuigen die op Koningsnacht mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Mogelijk is ook beeldmateriaal beschikbaar dat kan helpen bij het onderzoek.