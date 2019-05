Politie zoekt getuigen straatroof

Rond 02.30 uur liep het 24-jarige slachtoffer op de Van Boetzelaerstraat toen hij plotseling door een onbekende man werd aangesproken en bedreigd met een steekwapen. De verdachte deelde enkele raken klappen uit en eiste geld van het slachtoffer. Omdat het slachtoffer geen geld op zak had, dwong de verdachte de man om geld te pinnen bij de pinautomaat in de Castellumstraat. Nadat de verdachte het geldbedrag buit had gemaakt, liep hij via het Stadhuisplein weg in de richting van de Stevinstraat. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.



Signalement verdachte

Man met tenger postuur

Donkere huidskleur

Begin 20 jaar oud

Hij droeg een donkerblauw/grijzig bomberjack en lichte spijkerbroek

Ook droeg hij een grijs shirt.

Kort zwart haar met krullen



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van de Van Boetzelaerstraat en/of de Castellumstraat? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.