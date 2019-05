Man aangehouden voor poging aanranding

Rond 14.15 uur was de vrouw in haar tuin aan het werk, toen opeens een onbekende man achter haar stond. In haar woning probeerde de man haar aan te randen. Het slachtoffer verzette zich en de verdachte maakte zich uit de voeten. Dankzij het uitgebreide signalement dat het slachtoffer kon doorgeven, hield de politie de verdachte niet veel later in de directe omgeving aan.

De politie doet op dit moment verder onderzoek.