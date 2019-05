Politieauto op de kop

In de middag kreeg de politie een melding van een auto met vermoedelijk gestolen kentekenplaten. Agenten gingen poolshoogte nemen en er ontstond een achtervolging door Schinnen en Oirsbeek. Op de Beukenberg is de agent vermoedelijk uitgeweken voor een tegenligger, en daarna op de kop geraakt met de auto. De twee voertuigen (politieauto en tegenligger) hebben elkaar geschampt. De agent stond in contact met het Operationeel Centrum en gaf aan dat hij gewond was geraakt bij een achtervolging. Hij kon zelf uit de auto komen en is uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De bestuurder van de personenauto met mogelijk gestolen kentekenplaten is ontkomen. Aan getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900 8844.