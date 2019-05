Medewerker horecagelegenheid gewond bij steekincident

De medewerker werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij meteen aan zijn verwondingen werd behandeld. De man verkeert buiten levensgevaar. De jongen die de medewerker gestoken zou hebben had een donkere huidskleur, was ongeveer 20 jaar oud. Droeg een zwarte winterjas en was c.a. 1.75 meter lang. Had kort geschoren kroeshaar en donkere spijkerbroek. De twee andere mannen waren ook donker getint en ongeveer even oud.

De politie roept getuigen van (de aanleiding van) het incident, die nog niet met de politie hebben gesproken, op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.

2019204987 (JT)