Brandstichting Gemeentehuis Woudenberg: recherche zoekt getuigen

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Ook zijn we benieuwd of er mensen zijn die de scooter met daarop de mogelijke dader(s) tijdens de vlucht hebben gezien.

Heeft u informatie of denkt u informatie te hebben die de recherche kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.