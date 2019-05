Woning beschoten in Zuidoost

De politie onderzoekt tevens of er een verband bestaat tussen een incident dat afgelopen donderdag plaatsvond in dezelfde wijk. In een auto werden toen twee jerrycans met brandbare vloeistof aangetroffen met daaraan vuurwerk bevestigd.

Getuigen die meer kunnen vertellen over één van beide incidenten dan wel andere informatie willen delen met de recherche, kunnen contact opnemen via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.