Politie zoekt getuigen van mishandeling

De Rotterdammer had een conflict gehad met enkele jongens in de stationshal op het Centraal Station en was daarna naar buiten gelopen. Op de Rijnstraat werd hij aangesproken en mishandeld door een man waarbij hij op de grond viel. De politie doet onderzoek naar de mishandeling en verzoekt getuigen zich te melden bij team Overbosch via 0900 – 8844.