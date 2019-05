Twee mannen aangehouden na bedreiging

Om 20.10 uur meldde de 18-jarige man dat hij was bedreigd door twee mannen en dat de verdachten daarna in een tram waren gestapt.



De tram bleek op de Waldeck Pyrmontkade stil te staan. Agenten hoorden daar dat de twee mannen waren weggerend. Een van hen, een 17-jarige Hagenaar, werd op de Elandstraat aangehouden. De ander werd na een korte achtervolging op de Zorgvlietstraat aangehouden. Tijdens zijn vlucht gooide de verdachte een vuurwapen weg. Het wapen is in beslaggenomen voor onderzoek. Bij de aanhouding van deze verdachte werd een waarschuwingsschot gelost. De verdachten zitten nog vast voor verhoor.