Bredase vrouw wordt op gewelddadige wijze beroofd van haar tas

Rond 21:45 uur zat het slachtoffer (57) met een vriendin (67) op een bankje aan de Nieuweweg in Breda toen een voorbijfietsende man een greep deed naar haar tas. Zowel het slachtoffer als haar vriendin probeerden uit alle macht de tas vast te houden. Door die worsteling zijn beide vrouwen licht gewond geraakt aan hun handen. De verdachte wist uiteindelijk de tas te bemachtigen en is daar mee weggefietst. Tot op heden is er geen aanhouding verricht en de politie doet nader onderzoek. Verschillende mensen waren getuigen van de beroving. Heb jij wat gezien? Meld het aan de politie via 0900-8844.