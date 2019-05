Onderzoek en ontmanteling drugsschip voortgezet

Nadat het vrachtschip afgelopen nacht ongeveer 1,5 meter was gezonken, is vanmorgen overleg gevoerd hoe het mogelijk vervuilde water uit het schip gehaald kon worden. Vanaf het begin van de middag heeft een gespecialiseerd bedrijf de vele tonnen water uit het ruim in tankwagens gepompt en afgevoerd. Ondertussen hervatte de politie het onderzoek in de boot en dan met name op het achterdek in de kajuit en de omgeving daarvan.