Jonge vrouw wordt geschopt en geslagen tot ze haar telefoon afgeeft

Het slachtoffer fietste met haar telefoon in de hand over de Teteringsedijk in de richting van het centrum. Ter hoogte van de Oosterhoutse Busbaan zag zij een groep van zo’n 6 jongens staan. Toen ze die genaderd was, sprongen drie van de jongens plots voor haar de weg op. Direct werd de jonge vrouw van haar haar fiets geduwd. Door deze val ontstond er letsel aan haar arm. De jongens schopten en sloegen haar vervolgens tegen haar lichaam en eisten daarbij haar telefoon op. De 18 jarige Bredase probeerde vervolgens haar telefoon weg te stoppen, maar dat had tot gevolg dat ze nog enkele schoppen in haar maag kreeg, tot het moment dat zij haar telefoon overhandigde om het geweld te laten stoppen. Daarna rende de hele groep weg. Nadat de jonge vrouw hulp kreeg van een voorbijganger deed zij bij de politie aangifte. Die neemt de zaak hoog op en hoopt met behulp van camerabeelden en getuigenverklaringen de daders te achterhalen. Heb jij wat gezien of weet je meer van deze straatroof? Bel dan met de politie op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.