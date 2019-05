Man beschadigd minstens 34 auto’s en wordt aangehouden.

Rond 02.30 uur kwamen de eerste meldingen bij de politie binnen. In de omgeving van de Beukenstraat zou een man spiegels van auto’s aan het vernielen zijn. Daarbij werd door getuigen een signalement opgegeven. Korte tijd later kwam er opnieuw een melding binnen, dit maal uit de Zevende Triniteitsstraat, op zo’n 100 meter van de Beukenstraat. Opnieuw kreeg de politie een goed signalement en kon er gericht gezocht worden naar de dader. Die werd in de omgeving aangetroffen, waar hij zich gebukt tussen geparkeerde auto’s probeerde te verstoppen. De man werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Daar bleek dat hij onder invloed van alcohol was (790 ug/l).

Om een goed overzicht te krijgen van het aantal vernielde auto’s werden in de omgeving aangifteformulieren verspreid. Tot op heden meldde zich al 34 personen. Slachtoffer die zich nog niet hebben gemeld kunnen aangifte doen door een afspraak te maken via 0900-8844.