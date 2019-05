Verkeerscontrole leidt tot boetes én tot positieve reacties bij bestuurders

Op twee plekken aan de N300, in Brunssum en Kerkrade richtte de politie in samenwerking met de provincie Limburg en de KMAR zogenaamde ‘fuiken’ in. Van 18.30 uur tot middernacht werd al het verkeer gecontroleerd. Bij deze controles werden onder andere 27 bestuurders bekeurd voor diverse overtredingen zoals rijden zonder rijbewijs, kale banden, geen gordel dragen en niet handsfree bellen. 103 Automobilisten reden harder dan toegestaan. Elf bestuurders reden onder invloed van alcohol of drugs. Vier mensen werden aangehouden, twee personen omdat voor hen een aanhouding ‘buiten heterdaad’ open stond, een persoon omdat hij zich niet kon identificeren en een vreemdeling waarvan bleek dat hij moest worden uitgezet. Ook werden twee boetes geïnd met een totale waarde van 300 euro. Er werden auto’s uit diverse landen gecontroleerd. Bij een van deze voertuigen werd een verborgen ruimte aangetroffen.

Signaal afgegeven

Een van de coördinatoren van de controle, Jos Merkx, kijkt terug op een geslaagde controle. ‘Buiten de geconstateerde overtredingen hebben we als zichtbare politie een signaal afgegeven. Door zeer veel passanten, bestuurders en passagiers werd positief gereageerd op de controle.’ De controles werden uitgevoerd door 65 politiemensen van diverse teams en KMAR medewerkers. ‘We hebben fijn en goed samengewerkt’, aldus Jos Merkx.

Mobiel banditisme

Het aanpakken van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor (inter)nationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, autodiefstal en diefstal uit auto's. De mobiele daders zijn in bendevorm georganiseerd en plegen veel inbraken of diefstallen in korte tijd, waarna ze weer over de landsgrens naar het buitenland verdwijnen. Juist door intensieve samenwerking en het delen van informatie wil de politie deze bendes een halt toeroepen.