Verdachte aangehouden na gewapende overval telefoonwinkel

De verdachte werd tijdens de achtervolging diverse malen gesommeerd zich over te geven. Aangezien hij niet reageerde op het aanroepen, werd vervolgens een waarschuwingsschot gelost. De man gaf zich daarna over en kon in verzekering worden gesteld. Ter plaatse trof de politie het weggenomen geld en een vuurwapen aan. Het vuurwapen is in beslag genomen voor nader onderzoek. De verdachte is in verzekering gesteld.