Opnieuw honderden bekeuringen tijdens actieweek tegen afleiding in het verkeer.

Tijdens deze actieweek is er gebruik gemaakt van een touringcar waar vanuit overtredingen werden gespot. Daarna werden de betrokken bestuurders aan de kant gezet door onopvallende politie-eenheden. De aandacht van de agenten ging speciaal uit naar het gebruik van de mobiele telefoon en afleiding in het verkeer. Daarbij werden er in totaal 526 processen-verbaal opgemaakt waaronder 395 maal voor het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. 22 bestuurders reden meer dan 30 km harder dan toegestaan.

Hardleers

Uit de cijfers blijkt dat de veel bestuurders hardleers zijn als het gaat om het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Tijdens een actieweek in april in de omgeving Roosendaal werden ook al 503 bekeuringen uitgedeeld.

Afleiding door een smartphone achter het stuur is een van de grootste ergernissen in het verkeer en het is vooral heel gevaarlijk. Om die reden controleert de politie in Zeeland en Noord-Brabant tot september extra op afleiding tijdens het rijden. Dat doen zij op een bijzondere maar effectieve manier; vanuit een touringcar.