Grote hoeveelheid hennep aangetroffen in woning

De zes mannen die in de woning aanwezig waren zijn aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het bureau en ze zijn in de loop van de ochtend in vrijheid gesteld. Een van de verdachte mannen komt uit Geleen en de andere vijf hebben geen vaste woon- of verblijfsplaats. Alle apparatuur en de hennep is in beslag genomen. Naar schatting is er ongeveer 200 kg geoogst. De aangetroffen hennep wordt vernietigd.

Tijdelijk geen stroom

Voor de hennepplantage werd illegaal stroom afgetapt. Het energiebedrijf gaat aan de slag met herstelwerkzaamheden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de stroom voor een 30-tal woningen in de buurt, voor korte tijd wordt uitgeschakeld. Dit gebeurt tijdens de werkzaamheden. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.