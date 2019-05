Jongen in Arnhem onder bedreiging van een wapen beroofd van telefoon

De verdachten hebben waarschijnlijk met draaiende motor enige tijd bij het station Schuytgraaf gestaan. Op dat moment stond er zeker een mogelijke getuige op het station. Mogelijk heeft diegene informatie over de verdachten van de beroving. De politie komt graag in contact met die persoon. Ook mensen die meer weten over deze beroving kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.

2019206330 ^MvS