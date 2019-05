Twee aanhoudingen na steekincident Kampen

Na het steekincident gingen de drie mannen er vandoor in de richting van de wijk Brunnepe. De politie startte direct een onderzoek naar de verdachten en riep daarbij ook getuigen op zich te melden. Dit leverde al diverse tips op. Het team is blij met de getuigen die zich hebben gemeld met informatie en neemt alle tips mee in het onderzoek.

De twee aangehouden mannen zitten momenteel nog vast en het team onderzoekt wat hun rol is geweest in het steekincident. Ook richt de recherche zich op de derde donkergetinte verdachte van ongeveer 20 jaar oud die nog niet is aangehouden.

2019204987 MB