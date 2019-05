Twee vrouwen aangehouden voor strooptocht door Overijssel en Gelderland

De twee worden verdacht van verschillende babbeltrucs, zakkenrollerij, insluipingen en betalen met gestolen bankpassen. Uit het onderzoek naar de twee vrouwen van 43 en 24 jaar blijkt dat ze mogelijk kunnen worden gelinkt aan meerdere zaken door het hele land. Ook in Overijssel en Gelderland zouden zij op verschillende plaatsen hun slag hebben geslagen.

Afgelopen vrijdag probeerden de twee het dus in Lunteren. Hun werkwijze was veelal hetzelfde: ze belden aan bij voornamelijk oudere bewoners en terwijl een de bewoner(s) aan de praat hield, doorzocht de ander de woning. Ook in Lunteren had het duo maar tien minuten nodig. De 83-jarige bewoonster werd afgeleid terwijl de ander naar boven ging, alle kasten doorzocht en er met geld vandoor ging.

De politie had het tweetal in de gaten en kon ze op heterdaad aanhouden. Direct volgde een zoeking in de woning van de vrouwen. Daarbij werden onder meer sieraden, geld en telefoons in beslag genomen.