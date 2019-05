Getuigen gezocht van gevluchte winkeldief

Rond 19.00 uur werd er een diefstal gepleegd bij een winkel in de Stationshal. De dader ging er rennend vandoor en wist via de trap naar het perron snel weg te komen door vermoedelijk in een trein te stappen. Op de trap liep een man die viel toen de winkeldief in zijn vlucht tegen hem aan botste. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. Een traumahelikopter werd ingezet en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De recherche doet onderzoek en heeft het bewakingsbeeld bekeken. In eerste aanleg leek het dat de verdachte in een trein richting Rotterdam was gestapt, maar daar werd hij niet aangetroffen, mogelijk was hij op een tussenstation uitgestapt. De zoekactie naar de dader wordt voortgezet en de recherche roept getuigen, of mensen die weten wie de dader is, op zich te melden.

Signalement

De verdachte zag er als volgt uit;

Blank man, tussen de 1.75 - 1.80 meter lang. Hij had kort donker haar en een ringbaard. Hij droeg een bril, maar mogelijk heeft hij deze onderweg verloren. Hij was gekleed in een donkere jas, een blauwe spijkerbroek met gaten boven de knie en droeg witte sneakers. Verder had hij een rugzak bij zich en sprak hij in de Engelse taal.

Uw Tip!

Bent u getuige geweest of weet u wie deze man is? Geef uw informatie dan door via 0900-8844 of bel met meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of maak gebruik van onderstaande tipformulier.