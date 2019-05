Vrouw met veel gestolen spullen aangehouden

Op het politiebureau bleek dat ze niet alleen een gestolen rijbewijs bij zich had. In haar tas werden ongeveer 50 goederen gevonden waarvan de recherche vermoedt dat ze van diefstal afkomstig zijn. Dit zijn onder andere een e-reader, laptops en diverse pasjes. Ook bleek dat ze die ochtend op drie verschillende plekken, spullen van mensen had gestolen. De vrouw werd vrijdag 10 mei voorgeleid voor een rechter-commissaris, die besloot dat de vrouw langer vast moest blijven. Inmiddels is ze heengezonden, maar blijft verdacht van diefstal en heling.

Bij negen goederen kon de eigenaar achterhaald worden omdat er aangifte was gedaan. De recherche heeft alle andere spullen in beslag genomen en onderzoekt of ook deze spullen gelinkt kunnen worden aan een eigenaar.