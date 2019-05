Het weekend van de wapens

Dronken

Op 10 mei alarmeerde het personeel van een woon-zorgcomplex aan de Rotterdamse Henegouwerlaan de politie, nadat een man meerdere malen aanbelde en tegen de (gesloten) toegangsdeur aan bonkte. Deze 28-jarige Rotterdammer was naar eigen zeggen dronken en dacht dat hij bij de voordeur van een horecagelegenheid stond. Omdat hij zich niet kon identificeren fouilleerden de agenten hem en doorzochten ze zijn tas, waar een handvuurwapen in bleek te zitten. De man zit vast.



Binnenstad

Op 12 mei zag een getuige in de Rotterdamse binnenstad drie mensen in een auto van wie één een vuurwapen bij zich zou hebben. Op de Karel Doormanstraat kregen agenten de auto in het vizier en hielden zij de inzittenden met een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten aan. Het gaat om een 31-jarige man uit Rotterdam, een 19-jarige plaatsgenoot en een 20-jarige Rotterdamse. In de auto werd daadwerkelijk een wapen aangetroffen en één van de verdachten bleek ook drugs bij zich te hebben. Dit alles, én de auto, zijn inbeslaggenomen.



Politiehelikopter

In Numansdorp zagen agenten op 13 mei op de Hallinxweg een man fietsen die bij het zien van de politieauto wegreed. Tijdens de korte achtervolging die ontstond, verloor de fietser een tas die aan het stuur hing. Daarin bleken twee lange luchtdrukwapens te zitten. De fietser vluchtte op de Mozartstraat een brandgang in en liet zijn fiets achter. In de fietstassen zat inbrekersgereedschap. Met behulp van de politiehelikopter en een politiehond werd de man snel in een tuin gevonden. Bij hem werd in de buurt munitie en een mes gevonden. De 32-jarige man zonder bekende woonplaats zit vast.



Dit moet stoppen

Wapenbezit leidt tot wapengebruik en kent alleen verliezers. Zowel echte wapens als nepwapens maken slachtoffers als ze gebruikt worden om mensen te intimideren, te bedreigen, of erger. Daarom hield de eenheid Rotterdam eind januari een inleveractie waarbij mensen straffeloos hun wapen konden inleveren.

Na diverse heftige schietpartijen en incidenten waarbij vuurwapens werden gebruikt, leefde het gevoel om naast de intensieve politieaanpak ook een ander soort actie te voeren. Om samen met burgers in actie te komen om schietpartijen en vuurwapenbezit tegen te gaan. Samen op te staan vanuit het gevoel; dit moet stoppen.



Levensgevaarlijk

Ook voor de bezitter is het levensgevaarlijk om een (vuur)wapen op zak te hebben, of met een nepvuurwapen de straat op te gaan. Wanneer de politie het vermoeden heeft van een vuurwapen, wordt geen enkel risico genomen. Wat er kan gebeuren? Kijk op www.vraaghetdepolitie.nl.



Voorkom slachtoffers – meld wapens!

Informatie van getuigen en bezorgde bekenden is voor ons essentieel om slachtoffers te voorkomen. Elke melding nemen wij serieus. Weet u dat iemand een vuurwapen heeft en wilt u dat melden? Dat kan op verschillende manieren. Ga naar www.politie.nl/meldformulier of bel 0900-8844. Wilt u anoniem melden? Bel 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. Team Criminele Inlichtingen. Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan 079 - 345 89 99 naar Team Criminele Inlichtingen. Hier vind u meer informatie over dit team.