Jongen met mes overvalt tabakshop Buytewechstraat

De jongen kwam binnen met een mes in zijn hand en riep dat hij geld wilde. De medewerker drukte op de alarmknop, waarna de overvaller er zonder buit als een haas vandoor ging. De medewerker bleef geschrokken maar ongedeerd achter. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Wie weet wie de overvaller is?

De jongen droeg donkere kleding met een capuchon, zwarte handschoenen en had zijn mond bedekt. Hij is donker getint en ongeveer 1.60 meter lang. Hij vluchtte in de richting van de 1e IJzerstraat. Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.