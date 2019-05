Politie onderzoekt overval in Zwijndrecht en zoekt getuigen

De politie stelde direct een onderzoek in, maar de dader werd niet gevonden. Om deze zaak toch op te kunnen lossen, is zij daarom op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Heeft u informatie over de mogelijke dader? Neemt u dan svp contact op met de politie op 0900-8844 of met ‘M’ Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.