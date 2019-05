Strakke veiligheidsprocedure geldwisselkantoor voorkomt overval

De medewerkster van het geldwisselkantoor kwam maandagochtend bij het pand aan om deze te openen. Ze was nog maar net binnen ten een scooter met daarop twee mannen over de stoep aan kwam rijden. Met scooter en al reden zijn naar binnen. De vrouw wist weg te komen en naar een nabij gelegen winkel te vluchten.



Door de strenge procedures binnen het geldwisselkantoor viel er voor de mannen niks te halen. Zonder buiten stapten zij weer op de scooter. De politie heeft camerabeelden veilig gesteld en is een onderzoek gestart.



Heeft u tussen half 9 en 9 uur iets verdacht gezien of gehoord in de omgeving van de Beijerlandselaan, vraagt de politie u te bellen met 0900-8844 of laat uw tip achter onder dit bericht.

Foto: stockfoto