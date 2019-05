Getuigen en beelden gezocht van forse mishandeling na Trekkertrek

Het slachtoffer deed aangifte. Hij vertelde dat hij samen met zijn huidige vriendin het Trekkertrekfestival in Oud-Vossemeer had bezocht. Aan het eind van het feest liepen zij samen het terrein af. Hij zag bij de controleposten zijn ex en haar huidige vriend staan. Er ontstond een worsteling tussen beide vrouwen waarbij zij op de grond belandden. Hij haalde hen uit elkaar en liep vervolgens samen met zijn vriendin naar de auto. Op dat moment ging bij hem het licht uit. Volgens zijn vrienden werd hij op dat moment door drie mannen geslagen en geschopt. Hij werd wakker in de ambulance. In het ziekenhuis bleek dat zijn neus en oogkas gebroken zijn. Verder zit zijn linkeroog dicht en doet zijn kaak veel pijn. Hij kan daardoor zijn boerderijwerkzaamheden niet uitvoeren.