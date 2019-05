Huiselijk geweld, man aangehouden

Op zondag 12 mei 2019 om 20.30 uur kwam er bij het Operationeel Centrum de melding binnen dat er in een woning aan de Pater van den Elzenstraat ruzie was geweest. Daar zou iemand lichtgewond zijn geraakt. Toen de agenten ter plaatse waren troffen ze een vrouw aan die erg overstuur was. Ze vertelde dat ze tijdens een ruzie met haar vriend door hem bij haar keel was gepakt. Hij had die langere tijd dichtgeknepen. De agenten zagen de striemen lopen in haar nek. De aangifte werd opgenomen en een onderzoek opgestart. In de loop van de nacht werd de vriend, 34 jaar oud, in Tilburg aangehouden.