Man wil per se aangehouden worden

Op zondag 12 mei 2019 om 22.00 uur werden agenten in een surveillanceauto aangesproken op het Chasséveld voor het politiebureau. Een man gaf aan dat hij een gestolen bromfiets bij zich had. De agenten stelden een onderzoek in maar de bromfiets die hij bij zich had bleek (nog) niet als gestolen gesignaleerd te staan. Maar omdat het wel leek of de bromfiets gestolen was, omdat het contactslot vernield was, is hij toch door de agenten in beslag genomen. Maar de man werd vooralsnog niet aangehouden. Toen de agenten binnen in het bureau de zaak administratief af werkten kwam de melding dat de man voor het bureau enkele auto’s vernielde. Daar bleek ook een politieauto bij te zitten. De verdachte, een 30-jarige Oosterhouter, is toen aangehouden. Hij zou drie auto’s op de parkeerplaats en een politieauto vernield hebben.