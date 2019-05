Deel uw informatie over de brute woningoverval

Tot nu toe heeft de politie acht getuigen verhoord. Verder is een uitgebreid buurtonderzoek ingesteld, waarbij tientallen adressen zijn bezocht. Daarbovenop ontving de politie zeker vijftien tips van diverse mensen. De politie is bezig deze informatie te verwerken. De coördinator van het onderzoek is erg blij met de betrokkenheid van veel mensen bij deze grove overval: "Wij danken alle mensen, die tot nu toe informatie aan ons hebben doorgegeven. Wij merken dat de achterban van muziekfestival Hrieps groot is en dat mensen zeer geshockeerd zijn. Zij zijn zeer bereid om ons te helpen om deze zaak op te lossen. Ik roep meer mensen op om informatie - hoe klein het ook lijkt te zijn - met de politie te delen. Het is een ingewikkeld onderzoek, maar wij zijn vast besloten deze zaak op te lossen."