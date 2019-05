Verdachte van diefstal of heling aangehouden

Op maandag 13 mei 2019 om 00.30 uur kreeg een surveillance-eenheid de opdracht te gaan naar de Kalverstraat in verband met een burgeraanhouding. Daar troffen ze drie mensen aan, een aangeefster met haar vriend en een verdachte. De aangeefster had met haar vriend haar, eerder op de dag gestolen, bromfiets terug gevonden aan de Kalverstraat. Op het moment dat ze hem vonden stonden er twee jongens bij. Een van de jongens smeerde hem direct maar de andere, een 15-jarige Tilburger, werd door hun aangehouden. De politie werd gebeld. Tijdens het wachten op de surveillanceauto werd de verdachte in de auto van de aangevers gezet. De agenten startte een onderzoek en namen de verdachte over van de burgers. De bromfiets werd in beslag genomen. Bij een andere bromfiets, die in de direct omgeving stond, bleken ook enkele zaken mis te zijn, die werd ook in beslag genomen. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.