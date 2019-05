Inbrekerswerktuig in auto, 4 mannen aangehouden

De vier mannen zijn 32, 34, 40 en 65 jaar oud. De twee jongste verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en de andere twee wonen in Venlo.

Mobiel banditisme

Het aanpakken van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor (inter)nationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, autodiefstal en diefstal uit auto's. De mobiele daders zijn in bendevorm georganiseerd en plegen veel inbraken of diefstallen in korte tijd, waarna ze weer over de landsgrens naar het buitenland verdwijnen. Juist door intensieve samenwerking en het delen van informatie wil de politie deze bendes een halt toeroepen.