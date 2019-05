Auto beschoten op Joubertstraat

Op zondag 12 mei rond 23 uur kreeg de politie de melding dat er meerdere malen geschoten zou zijn op de Joubertstraat in de Rotterdamse wijk Feyenoord. Ter plaatse trof de poltie een kogelinslag aan in de geparkeerde auto en hulzen. Gelukkig raakte bij het schietincident niemand gewond. Nog geen uur later kreeg de brandweer het bericht dat op de Jalonstraat, zo'n 1,5 kilometer van het schietincident, een auto in brand stond. Het betrof een Volkwagen Golf met valse kenttekenplaten. De auto is volledig uitgebrand. De politie onderzoekt wat zich heeft afgespeeld en of er een verband bestaat tussen beide incidenten.

Getuigen

Heeft u meer informatie over het schietincident op de Joubertstraat of de uitgebrande auto op de Jalonstraat? Laat het ons weten via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De gebruikte foto is een stockfoto.