Inbrekers op heterdaad gepakt!

Die nacht rond 03.00 uur ging het alarm af in het pand. De eigenaar alarmeerde de politie, die in de directe omgeving gelijk ging zoeken. Toen agenten naar het pand reden kwam een voertuig hen tegemoet. Deze auto reed hen met hoge snelheid voorbij, ondanks dat er een stopteken werd gegeven. Op zoek naar het voertuig troffen agenten deze even verderop leeg aan. De twee inzittenden hadden het op een lopen gezet en probeerden te vluchten. Na een korte achtervolging te voet, waarbij de politieagent toch sneller bleek te zijn, werd één van de verdachten aangehouden. Even later werd ook de tweede opgespoord. Hij probeerde zich in de buurt van het voertuig te verstoppen. De twee 21-jarige mannen werden overgebracht naar het politiebureau waar ze nog vast zitten. De gestolen kluis werd in de achtergelaten auto aangetroffen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.