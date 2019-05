Politie neemt partij exclusieve boomstamtafelbladen in beslag

Het invoeren en verwerken en doorverkopen van tropische houtsoorten komt helaas veelvuldig voor, ook in Nederland. Maakt dat consumenten die denken gewoon legaal een mooie tafel te kopen ook strafbaar? “Dat is lastig”, stelt Peter Hartog. “Mensen zijn natuurlijk over het algemeen te goede trouw. En als consument is het lastig te zien of die mooie, hippe tafel van illegaal hout is gemaakt of niet. Maar, als je bedenkt dat het overgrote deel van de invoer van tropisch hardhout via illegale wegen gebeurt, wordt het wel heel lastig een ‘goed’ meubelstuk te vinden.”



Het verkopen van dit soort hout in Nederland is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. "Uitsluitend als het in Indonesië legaal is gekapt in een aangewezen gebied waar vergunningen onder liggen", verduidelijkt Peter Hartog. "Het tropische hout wordt in die zin 'beschermd' door middel van een vergunningstelsel, omdat het uit oerbossen komt. Daar zijn er namelijk niet veel meer van over! De realiteit leert ons echter, dat er veel geld te verdienen valt aan de houthandel en dat mensen daarom regels proberen te omzeilen."