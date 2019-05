Bijna kwart instromers heeft diverse achtergrond

De instroom van aspiranten met een dubbele culturele achtergrond steeg in absolute zin van 244 in 2016 en 254 in 2017 naar 315 in 2018. Procentueel is er echter sprake van een daling ten opzichte van 2017. In 2016 was de instroom van aspiranten met een dubbele culturele achtergrond 19,5 procent, in 2017 was dat 29 procent en in 2018 was dat percentage 22,4 procent. De samenstelling van de instroom was daarbij van invloed: in 2018 stroomden minder aspiranten op niveau 2 in dan het jaar er voor, terwijl op dat niveau het aandeel aspiranten met een dubbele culturele achtergrond doorgaans het grootst is. Het streefpercentage is 25 procent.