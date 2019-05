Nieuw interim-hoofd bedrijfsvoering Politieacademie

Rob Tanis over zijn overstap: 'Toen de korpsleiding mij vroeg om tot eind 2019 de functie van hoofd bedrijfsvoering van de Politieacademie te vervullen, was ik daartoe zonder meer bereid. We zijn één korps, waarbij we over en weer elkaar dienen te helpen. Het is een klus met prachtige uitdagingen die ik met veel enthousiasme aan zal gaan. Het is ook fijn, dat het managementteam Oost-Nederland bereid is om tijdelijk mijn taken over te nemen.'