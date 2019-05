Politie houdt man aan naar aanleiding van melding mogelijk schietincident

Huissen - Maandagavond 13 mei rond 20.50 uur belde iemand in paniek naar de meldkamer. De melder zei dat hij knallen hoorde en dat er werd geschoten. Dit zou zijn gebeurd op de Vierakkerstraat in Huissen. Bij zo’n melding schaalt de politie groot op en de meldkamer stuurt direct veel agenten naar de plaats van de melding. Achteraf bleek gelukkig er in dit geval geen sprake was van een schietincident. Agenten hielden een 25-jarige Arnhemmer aan. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Om een beeld te geven wat de politie doet in een dergelijke situatie lopen we deze casus even stap voor stap door.