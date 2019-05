Pas op voor brutale dief

Omstreeks 13.45 uur zat het slachtoffer in haar woonkamer toen er plotseling een man voor het achterraam stond. De man vertelde het slachtoffer dat haar vuilnisbak op straat stond. De vrouw liep haar huis uit, haalde de vuilnisbak van straat en zette deze weer bij haar woning. Toen zij goed en wel weer in haar kamer zat, kwam de man plotseling met de trap vanaf de bovenverdieping. Hij stapte de deur uit en verdween. Mogelijk reed hij weg in een kleine rode personenauto.

Vermoedelijk is de man op het moment dat de vrouw haar vuilnisbak ging halen naar binnen geslopen en op zoek gegaan naar kostbaarheden. Het slachtoffer mist enkele gouden sieraden.

De man was ongeveer 25 tot 30 jaar oud, had een lengte van1.70 meter, een normaal postuur en was mogelijk licht getint. Hij had kort donker haar en geen gezichtsbeharing. De man was gekleed in een zwart trainingspak met witte strepen op de zijkant.

De politie verzoekt getuigen of eventuele slachtoffers van deze man zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2019090530