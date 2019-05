Zonder rijbewijs, maar met drank

Omstreeks 21.40 uur kreeg de politie melding van een aanrijding op de Balgweg. Een 64-jarige man uit Julianadorp reed in een personenauto. De man reed in de richting van Den Helder. Vanuit tegengestelde richting kwam een kleine personenauto. De man schatte de snelheid van de auto hoog in en omdat ter plaatse een S-bocht in de weg zat, ging de hij deels in de berm rijden. Desondanks ontstond er een aanrijding waarbij de auto van het slachtoffer behoorlijke krasschade aan de linker zijkant opliep. De tegenligger bleef niet staan bij de aanrijding, maar reed door in de richting Breezand.

Het slachtoffer keerde zijn auto en zette de achtervolging in. Uiteindelijk zette de bestuurster van de weggereden auto haar voertuig in de berm en kon het slachtoffer de politie bellen.

Uit onderzoek bleek, dat de bestuurster niet in het bezit was van een rijbewijs. Ook bleek zij alcohol gebruikt te hebben. Bij een ademanalyse blies zij 600 ug/l. Dat is zesenhalf maal het voor haar geldende maximum van 90 ug/l. (Voor personen zonder rijbewijs gelden de regels van beginnend bestuurder.) Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.

2019090757