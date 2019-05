Automobilist slapend achter het stuur

Agenten zagen de automobilist ‘rijden’ op de Erasmusbrug. Zijn auto slingerde hevig en de man kon zijn voertuig nauwelijks op de weg houden. Bij het Wilhelminaplein controleerden agenten de Rotterdammer. De man kon nauwelijks zijn voertuig uitkomen en op zijn benen staan was een hele opgave. De bestuurder was zo onder invloed dat hij niet in staat was een blaastest te doen. Daarom nam de politiearts bloed af. Het alcoholpromillage is dus nu nog niet bekend maar de speekseltest bij de man reageerde positief op cocaïne en opiaten. Genoeg reden dus voor invordering van het rijbewijs.